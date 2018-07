Maroc-Algérie: le Congrès amazigh veut la réouverture des frontières

Le Congrès international amazigh a adressé une correspondance à Abdelaziz Bouteflika. Lettre dans laquelle il remercie chaleureusement le président algérien pour son soutien à la cause amazigho-kabyle, ces derniers temps.

Cette reconnaissance de l’amazighité de la Nation algérienne de la part de Bouteflika s’exprime, selon le Congrès international amazigh, en celle de l’année amazighe en tant que Fête nationale et journée chômée.

La décision du gouvernement algérien de reconnaître que “l’amazighité est celle de l’Algérie et des Algériens” et la décision de la création d’une académie dédiée à la langue amazighe et à sa promotion dans les différents cycles de l’enseignement et de l’éducation ont été également salués.

De même que ledit congrès demande expressément “à Son Excellence le président” d’ordonner la réouverture des frontières entre les deux nations voisines, l’Algérie et le Maroc. Cette réouverture des frontières, précise le Congrès international amazigh, est susceptible de “participer à la réunification de familles déchirées entre les deux pays frères. Elle augurera aussi du retour des relations fraternelles unissant les pays d’Afrique du Nord, depuis la nuit des temps, et permettra la libre circulation dans une Nation unique, en toute quiétude et sérénité, sur tout le territoire maghrébin”.

Pourvu que cet appel de fraternité et d’amitié maghrébines retrouve des oreilles attentives, aussi bien en Algérie qu’au Maroc!

L.A.