Maroc: alerte aux baignades dans les retenues des barrages

L’Agence du bassin hydraulique du Loukkos a récemment organisé des journées de sensibilisation concernant les dangers inhérents aux baignades dans les retenues de barrages;

Sous le slogan: « La baignade dans les retenues des barrages comporte un réel danger. Cessons ce comportement à risques! », ladite Agence a tenu à l’organisation, pendant la semaine écoulée, de sa campagne de sensibilisation auprès de la population concernée, ainsi qu’au sein des souks hebdomadaires de la région des douars et des centres avoisinant les barrages, théâtres de noyades dramatiques de baigneurs.

Dans un communiqué, l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos a indiqué que cette campagne de sensibilisation des citoyens a concerné 24 communes et ce, en coordination étroite avec les autorités locales, Et de préciser que des affiches et des banderoles ont servi à cette opération et que des dépliants ont été distribués, expliquant les dangers de noyades encourus dans les retenues des barrages.

De même que ledit communiqué a souligné que le danger pour les baigneurs réside dans le fait des difficultés d’intervention secouriste en cas de noyade. Lesquelles difficultés ont maintes raisons, dont les courants forts, la présence de branches d’arbres et de boue, ainsi que les eaux profondes pouvant atteindre quelque 100 mètres.

Toutes ces raisons rendent difficile, voire vaine ,l’intervention des autorités concernées dans leurs tentatives de sauver les personnes qui osent se baigner dans les retenues des barrages, explique la même source.

Larbi Alaoui