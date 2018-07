Maroc: les agressions sur le personnel médical se multiplient

Le ministère s’insurge contre la destruction et les dommages occasionnés à l’infrastructure et à l’équipement biomédical dont disposent les différents centres de santé du Maroc, suite à des actes “violents et irresponsables” perpétrés par des individus accompagnant des malades, affirmant sa détermination à leur poursuivre en justice.

