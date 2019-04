Maroc : 7 personnes arrêtées grâce à une vidéo

Les éléments de la gendarmerie royale ont interpellé 7 individus dont 4 mineurs pour leur implication présumée dans une affaire de vandalisme et dégradation de biens publics à Safi.

Ces derniers sont accusés d’avoir endommagé les installations d’un établissement situé dans la région de Sidi Tiji, rapporte Akhbar Al Yaoum. Ils se sont d’ailleurs filmés avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux.

La séquence a été largement partagée jusqu’à ce qu’elle tombe entre les mains du directeur de l’établissement. Ce dernier n’a pas tardé à réagir en alertant les autorités.

Les mises en cause ont été arrêtés et entendus par les éléments de la gendarmerie royale. Quatre personnes seront poursuivies et déférées devant le procureur du roi, tandis que les mineurs seront relâchés, ajoute la même source.

Plusieurs associations tels que l’observatoire national des droits de l’homme de la ville et l’observatoire de lutte contre le corruption ont dénoncé cette arrestation, relève le quotidien arabophone. Ils estiment que les coupables doivent être libérés et font savoir que les installations de l’établissement en question étaient déjà détériorés, conclut la même source. Affaire à suivre.

