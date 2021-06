Maroc: 3 sœurs de petite taille racontent leurs souffrances quotidiennes (VIDEO)

Trois sœurs de petite taille racontent leurs déboires quotidiens. Ce « défaut de croissance », expression que l’on préfère désormais aux termes « nain(e) et nanisme », qui risquent d’avoir une connotation péjorative, peut avoir plusieurs causes. Mais aussi et surtout plusieurs répercussions négatives, psychiques et sociales sur la vie quotidienne des personnes de petite taille.

Et c’est justement le cas poignant de ces trois sœurs de petite taille dont le SOS est que des âmes charitables, des bienfaiteurs, personnes physiques ou morales puissent accomplir le geste salvateur de leur trouver un toit et de les préserver, ainsi, de la clochardisation qui est leur lot quotidien, avec tous les dangers qui y sont inhérents.

L’une de ces trois sœurs a déclaré au micro de Le Site info que le décès de leur chère maman a constitué une souffrance supplémentaire, un choc immense, synonyme de vie dans la rue. « Le décès de notre maman nous a fait tellement souffrir. Mais nous avons foi en Dieu et croyons en Sa volonté! ».

Une autre sœur a renchéri en assurant que leur défunte maman a été pour le trio le père, la mère et le soutien inconditionnel. « Il nous est impossible d’oublier notre maman. Le mot « maman » est toujours présent. Nous pensons à elle à chaque minute et les traits de son visage nous accompagnent à chaque instant », a-t-elle souligné.

L.A.