Maroc: 17 plages rouvrent leurs portes dans le Nord

La wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé la réouverture de 17 plages à partir du 1er juin, jusqu’au 15 septembre.

Dans une circulaire dont Le Site info détient copie, la wilaya a mis la liste des plages qui seront ouvertes, en plus du protocole sanitaire mis en place dans le cadre des mesures préventives pour endiguer le risque de propagation du coronavirus. On apprend ainsi que les plages de Malabata, Mrissat, Jbilat, Bakacem, Achkar, Walchamch, Markala, Sidi Kacem, foret diplomatique, Houara, Sidi Mghayt, Rmilat, Assilah, Al Markab Al Azrak vont enfin rouvrir leur portes, au grand bonheur des estivants.

Toutefois, certaines conditions devront être respectées dans le cadre du contexte sanitaire. Plusieurs passages menant à la plage seront installés afin d’éviter tout encombrement et le nombre d’estivants se rendant aux plages sera limité.

La wilaya a également décidé, à l’exception des familles, d’interdire les rassemblements de plus de 3 personnes et appelé les estivants à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des plages (8h-19h).

H.M.