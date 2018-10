Maroc: 14 jeunes condamnés pour “outrage au drapeau national”

Quatorze jeunes Marocains âgés entre 18 et 23 ans ont été condamnés à des peines allant d’un à dix mois de prison à Tétouan pour “outrage au drapeau national”, “manifestation non autorisée” et “destruction de biens publics et privés”.

Lors de manifestations violentes après une rencontre de football à Tétouan, ils avaient sorti des drapeaux espagnols pour protester contre la mort de Hayat, tuée par des tirs de la Marine Royale Marocaine, alors qu’elle tentait de traverser la Méditerranée.

L’AFP indique que c’est l’avocat des mis en cause, Maître Jabir Baba qui a confirmé ce jugement. Pas satisfait par le jugement, l’avocat de la défense entend faire appel.

Par ailleurs, cinq mineurs impliqués pour ces violences de septembre qui avaient secoué la ville de Tétouan seront entendus, vendredi par un juge des mineurs.

En début de mois, un Marocain de 32 ans auteur d’un post sur sa page Facebook appelant à manifester avait été interpellé. Considéré par la Justice comme l’instigateur principal de ce mouvement, il avait été condamné à la mi-octobre à deux ans de prison pour “outrage au drapeau national”, “propagation de la haine” et “appel à l’insurrection civile”.

Par contre, de jeunes supporters soussis avaient été relaxés à Agadir après avoir été jugés pour avoir brandi un drapeau espagnol dans les gradins de l’enceinte de football de la ville.

M.J.K