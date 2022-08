Maroc: 133.000 postes d’emploi créés au second trimestre 2022 (HCP)

L’économie nationale a créé 133.000 postes d’emploi au deuxième trimestre de 2022 (T2-2022), ce qui correspond à une hausse de 1%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« L’économie nationale a créé 133.000 postes d’emploi au deuxième trimestre de 2022, ce qui correspond à une hausse de 1%, résultant d’une création de 285.000 postes en milieu urbain (+5%) et d’une perte de 152.000 en milieu rural (-3%) », indique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail au T2-2022.

Par type d’emploi, 299.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, résultant d’une création de 307.000 en milieu urbain et d’une perte de 8.000 en milieu rural, précise la même source, ajoutant que l’emploi non rémunéré a baissé de 166.000 postes, soit une perte de 144.000 en zones rurales et de 22.000 en zones urbaines.

Ladite note fait aussi ressortir que le taux d’activité a baissé de 0,9 point, par rapport à la même période de 2021, pour s’établir à 45,2%, expliquant ce recul par l’accroissement de la population en âge d’activité (15 ans et plus) de 1,4 et de la baisse de la population active de 1%. Cette baisse est plus prononcée en milieu rural (-2,1 points), passant de 52,9% à 50,8%, qu’en milieu urbain (-0,3 point), passant de 42,6% à 42,3%. La baisse a concerné plus les femmes (-1,2 point), passant de 22,5% à 21,3% que les hommes (-0,7 point), de 70,6% à 69,9%.

Le taux d’emploi, quant à lui, a stagné à 40,2% au niveau national. Il a augmenté de 0,8 point en milieu urbain (de 34,9% à 35,7%) et a baissé de 1,7 point en milieu rural (de 50,4% à 48,7%). Ce taux a enregistré une hausse parmi les hommes (+0,7 point) et une baisse parmi les femmes (-0,9 point).