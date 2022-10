Marjane inaugure deux nouveaux hypermarchés à Casablanca (VIDEO)

Nouvelle expérience client et nouveau parcours pour ces hypermarchés d’une nouvelle génération qui concentrent les nouveaux concepts de l’enseigne : shops in shop, le comptoir de Marjane, les vergers de Marjane, l’atelier des viandes, les bords de mer, l’atelier du pain, la parapharmacie, la serre aux plantes et le plus récent Mille et une culture.

Le Groupe Marjane est le groupe historique de la grande distribution au Maroc. En apportant, fin des années 80, sur le marché marocain, le concept « tout sous le même toit », il en est le pionnier et le précurseur.

Aujourd’hui, fidèle à sa nature, Marjane apporte à la grande distribution de notre pays une nouvelle expérience en magasin, renouvelée, plus qualitative, plus émotionnelle, pour plus de plaisir, plus de choix et plus de confort. Au sein des hypermarchés Marjane de dernière génération, dont les premiers nés sont ceux de Californie et de Bouskoura, Marjane renouvelle l’expérience d’achat.

« Chez Marjane, nous travaillons à l’amélioration continue de l’expérience client. Les attentes de nos clients ont naturellement progressé, se portant sur le service, l’intégration omnicanale avec le digital, les produits frais, la traçabilité de ces mêmes produits frais, l’intégration citoyenne, le confort du parcours client. A Californie et Bouskoura, nous avons mis tout le savoir-faire de nos équipes au service de ces attentes. Nous avons voulu pousser le parcours client vers de nouveaux horizons, pour rendre l’expérience client plus agréable et plus immersive. Nous avons développé et mis en avant nos concepts de produits exclusifs en filières intégrées. Nous y avons logé, avec une intégration plus efficace le e-commerce et le click&collect. Nous y avons développé les produits du terroir avec nos coopératives partenaires. Nous y avons poussé la part du Made in Morocco…» précise M. Ayoub Azami, Président Directeur Général du Groupe Marjane.

Une stratégie de partenariats inédite avec des acteurs nationaux

Marjane a mis en place au sein de ses magasins une stratégie de stands partenaires à valeur ajoutée inédite au Maroc pour mettre en valeur les différents univers (boulangerie, poissonnerie, boucherie, crèmerie, fruits & légumes, culture, beauté & santé et textile), chacun ayant été pensé avec une personnalité propre pour en faciliter la découverte et rendre l’expérience plus lisible et marquante.

Ainsi l’univers culture a été pensé telle une tente marocaine, et s’inscrit dans une expérience « Mille et une culture » qui rappelle un célèbre conte… Le rayon marché fait quant à lui la part belle aux produits frais en proposant une variété et une qualité inégalée.

Chaque savoir-faire sur les différents secteurs du magasin est valorisé grâce à des corners distincts et des enseignes dédiées, et une nouvelle offre voit le jour pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Des partenaires reconnus tels que Décathlon, Jeff de Bruges, Maison Alexis (pâtisserie fine), Be Wok (cuisine asiatique), ainsi que de nouvelles enseignes Okfe café, Mamie Pâtes (pâtes fraiches), Tifiee (viande premium) rythment et assurent ainsi une diversité de l’offre en magasin.

Un héritage marocain

Un soin particulier a été apporté au choix des matériaux, pour rappeler l’héritage marocain et l’ancrage local de la marque, avec un sourcing de matériaux durables et de décoration privilégiant les fabricants et artisans locaux, à l‘image de certaines lampes en rotin.

Pierre de l’Atlas, terre cuite, laiton, zelliges habillent les espaces avec élégance. Le Groupe Marjane réaffirme ainsi son soutien à la culture et au Made In Morocco, ce que la signalétique vient renforcer avec de nombreux totems qui rappellent les engagements de la marque, au plus près des producteurs locaux, et toujours avec la même promesse d’accessibilité pour les consommateurs : « j’y vais, j’y gagne ».