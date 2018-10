La Marine royale sauve 615 candidats à la migration clandestine

La Marine royale a porté assistance, samedi 6 et dimanche 7 octobre en Méditerranée, à 31 embarcations en difficulté, transportant 615 candidats à la migration clandestine, qui ont été ramenés tous sains et saufs aux ports marocains, a annoncé l’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR).

“Des unités de la Marine royale, opérant en Méditerranée, ont porté assistance, au cours des journées du 6 et 7 octobre 2018, à trente-et-une (31) embarcations pneumatiques de différentes catégories en difficulté. Ces embarcations transportaient six-cent-quinze (615) candidats à la migration clandestine”, a indiqué l’Etat-Major général des FAR dans un communiqué.

La totalité des candidats à la migration illégale ont été ramenés sains et saufs aux ports marocains et plusieurs des embarcations les transportant ont coulé à cause de leurs états vétustes, a précisé la même source.

S.L. avec MAP