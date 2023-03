Marine Royale: belle opération au large de Nador

Par LeSiteinfo avec MAP

Les garde-côtes de la Marine Royale, opérant au large de Nador et de Jebha, ont saisi lundi 41 ballots de Chira d’un poids total de plus d’une tonne et demie, a-t-on appris de source militaire.

Ces ballots de Chira ont été jetés par-dessus bord lors d’une course-poursuite, effectuée durant la nuit du dimanche et la matinée du lundi, de cormorans suspects qui n’ont pas obtempéré aux appels des unités de la Marine Royale, a indiqué la source militaire.

Les stupéfiants récupérés ont été acheminés vers les ports de Nador et de Marina Smir puis remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d’usage, a ajouté la même source.

S.L.