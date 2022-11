Marine El Himer se convertit à l’islam (VIDEO)

Marine El Himer vient d’annoncer sa conversion à l’islam. La star de téléréalité et influenceuse d’origine marocaine a confirmé les rumeurs qui enflammaient la Toile depuis quelques mois déjà.

Marine avait obtenu la nationalité marocaine en octobre dernier et a décidé de confirmer les rumeurs sur sa conversion. Le mannequin a partagé l’annonce avec ses followers via une vidéo sur son compte Instagram. ʺIl y a des routes que tu dois prendre seule. Pas d’amis, pas de famille, pas de partenaire. Juste toi et Allah. Certains d’entre vous le savent mais beaucoup se posent encore la question ; et bien que je sois assez réservée sur ce sujet, que je ne l’ai jamais officiellement déclaré : je me suis convertie à l’Islam il y a quelques mois de celaʺ, a-t-elle confié.

« Ceux qui suivent mon quotidien le savent (je ne vous apprends peut-être rien), mais ce qui est sûr c’est l’importance de partager cette partie de moi aussi intime et personnelle qu’elle soit avec ceux que je considère aujourd’hui comme une deuxième famille : VOUS ! Ce fut un choix d’âme, de cœur et de raison, un choix qui s’est présenté à moi comme une évidence et que je pratique librement et fièrement. Sachez-le, et c’est le fond de mon message : il n’y a aucune honte à la conversion à une autre religion quelle qu’elle soit. C’est un droit fondamental que chacun devrait pouvoir pratiquer librement », a souligné Marine.

Et d’ajouter: « Beaucoup l’ont remarqué, cette dernière année a été marquée par le changement. En effet, j’ai énormément évolué, revu mon sens des priorités et repensé certains choix de vie qu’ils soient professionnels ou personnels. Merci à tous ceux qui l’apprécient ou du moins le respectent ».

A.O.