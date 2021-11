Mariages, obsèques et déplacements inter-villes: de nouveaux allégements au Maroc

Le gouvernement Akhannouch vient de prendre une nouvelle et importante mesure qui réjouira les Marocains, en général, et les professionnels d’un secteur d’événementiel, en particulier.

Il s’agit de permettre, enfin, la célébration de mariages et autres fêtes, ainsi que l’autorisation des obsèques. Ceci, à condition que les mesures préventives et sanitaires soient toujours respectées par les citoyens.

De même que l’Exécutif a annoncé dans un communiqué, publié ce mardi 9 novembre, une autre mesure tant souhaitée par tous depuis de longs mois. Celle de la levée totale du couvre-feu nocturne aux quatre coins du Royaume, à partir de demain, mercredi 10 novembre courant.

En revanche, ledit communiqué a insisté sur l’imposition du pass vaccinal ou de l’attestation d’exemption de la vaccination, pour les voyages à l’étranger et pour l’accès aux administrations et autres lieux publics clos. C’est-à-dire les lieux de travail, les sites touristiques, les centres commerciaux, les cafés et restaurants, les salles de sport, les hammams, entre autres espaces publics.

Une autre mesure a été également prise. Il s’agit de l’autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d’aucun document. Le maintien de la fermeture des espaces abritant les grands rassemblements ou ceux enregistrant une affluence d’un grand nombre de citoyens reste de mise.

Ces mesures surviennent suite aux recommandations du Comité technique et scientifiques, a-t-on précisé, et en parallèle avec le succès avéré de la campagne nationale de vaccination, ayant pour conséquence l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc. Ainsi qu’en conformité avec les dispositions juridiques, régissant l’état d’urgence sanitaire.

De même que gouvernement Akhannouch a assuré, dans son communiqué, qu’il tiendra en compte de l’évaluation organisée de terrain et du suivi rigoureux de tous les développements quotidiens à venir, aux niveaux régional et local, et prendra les mesures nécessaires et ce,en vue de la protection de la santé des citoyens.

Il appelle aussi tout un chacun à continuer à respecter les mesures préventives et sanitaires en vigueur, et invite les non-vaccinés et les personnes concernées par la troisième dose à se rendre aux centres de santé mis à leur disposition pour se faire vacciner, afin de renforcer les efforts visant à accélérer le retour à la vie normale.

L.A.