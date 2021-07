Mariages interdits et meetings électoraux autorisés: Don Bigg exprime son étonnement

Le célèbre rappeur marocain Don Bigg, de son vrai nom Taoufik Hazeb, a vivement réagi contre l’interdiction de la célébration des mariages et de toutes les manifestations festives. En même temps, Don Bigg s’étonne que les campagnes électorales battent leur plein, à l’approche des prochaines échéances de septembre 2021.

Ainsi, via une story sur son compte Instagram, le rappeur marocain a fortement critiqué cette dichotomie, qui permet les rassemblements électoraux, voire électoralistes, et interdit aux traiteurs, prestataires de services et propriétaires de salles de fêtes d’exercer leurs activité.

« NON aux mariages! NON aux concerts! OUI aux campagnes et aux rassemblements électoraux! », a écrit Don Bigg, comme slogan de son indignation à l’encontre de cette flagrante contradiction.

L.A.