Mariage mixte : vers la fin de la souffrance des Marocaines ?

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a apporté des réponses aux difficultés des femmes marocaines mariées à des étrangers dans l’obtention de visas pour leurs familles.

Bourita a ainsi affirmé, dans une réponse à une question écrite de l’Union Marocaine du Travail (UMT) que le ministère travaille dur pour accorder un soin et une attention particulière à ce genre de situations. L’objectif étant de faciliter et accélérer le traitement des demandes de visas d’entrée au pays pour les hommes et femmes mariés à des citoyens marocains.

Nasser Bourita a expliqué que la question du visa est une question souveraine qui est soumise à des lois internes, des procédures et des mesures de sécurité que les pays suivent conformément à leurs intérêts économiques et de sécuritaire. Il indique également que chaque pays établit son propre système de visa pour gérer l’entrée des étrangers sur son territoire, selon les critères et les conditions qu’il juge appropriés.

Bourita indique que le Maroc ne déroge pas à cette règle car le législateur marocain a établi des lois qui contrôlent l’entrée de certains étrangers sur le territoire national en leur soumettant une demande de visa via l’application électronique « e-Visa ». Une demande qui peut s’étendre d’un jour à trois mois, voire un an dans des cas exceptionnels.