Mariage des mineurs au Maroc : plus de 13.000 demandes acceptées

Moulay Hassan Daki, procureur général du roi près la Cour de cassation a déclaré qu’en 2022, environ 20 097 demandes d’autorisation de mariage avec un mineur ont été enregistrées. 6 445 d’entre elles ont été rejetées, et 13 652 demandes ont été acceptées.

Le Maroc tente de limiter au maximum les mariages des mineurs. Le hic, c’est que la Moudawana qui fixe l’âge légal du mariage à 18 ans pour les deux sexes laisse un pouvoir discrétionnaire total au juge pour statuer au cas par cas.

Plus de 102.000 unions de filles mineures ont en effet été célébrées au Maroc, entre 2004 et 2014, selon un recensement réalisé par le Haut commissariat au plan (HCP). Cela représente plus de 10% du total des mariages.