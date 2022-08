Mariage des Grini : pourquoi Dounia Batma n’était pas invitée (VIDEO)

Lundi, Abdelfettah Grini et Jamila Badaoui ont célébré leur mariage en grande pompe à Casablanca. Alors que de nombreuses célébrités étaient conviées à la cérémonie, plusieurs internautes se sont demandés pourquoi Dounia Batma ne faisait pas partie de la liste des invités.

Des pages spécialisées en people ont ainsi diffusé une ancienne interview de Jamila Badaoui, dans laquelle elle indique qu’elle ne connaît pas Dounia Batma. On apprend également qu’un conflit aurait éclaté entre les deux chanteuses à cause de certains propos qu’auraient dit Jamila à la presse, il y a quelques années, et qui n’auraient pas été au goût de Dounia.

Rappelons que les vidéos de la cérémonie pour le moins grandiose ont fait le tour de la Toile et plusieurs internautes ont félicité le couple qui a tenu à respecter la tradition marocaine à l’occasion de leur mariage.

A cette occasion, Jamila Badaouia a porté de beaux caftans perlés et clôturé la soirée en mettant une magnifique robe blanche sertie. Elle a également fait son entrée sur une Ammaria, au grand bonheur de ses convives qui ont partagé le bonheur du couple.

De son côté, Grini a indiqué dans une série de stories après la cérémonie que « rien ne peut remplacer l’ambiance et la chaleur marocaine », sans parler de « la magie des mariages marocains ».

L’artiste a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont félicité à cette occasion, et a exprimé sa joie quant à l’accueil qu’il a reçu au Maroc. Grini a par la suite partagé des passages de la cérémonie de mariage, où l’on a pu l’apercevoir en tenue traditionnelle en compagnie de son épouse.

