Mariage de Saad Lamjarred: sa mère Nezha Regragui brise le silence (PHOTO)

Saad Lamjarred a annoncé son union à sa « meilleure amie » le 10 septembre dernier. Le jeune chanteur marocain tire un trait sur sa vie de bachelor, décidant de franchir le pas avec Ghita El Allaki.

L’une des annonces auxquelles l’on s’attendait le moins dans la sphère people. Saad Lamjarred n’est plus un cœur à prendre. L’artiste a annoncé qu’il se mariera bientôt (sans toutefois préciser la date ou le lieu) avec celle qui dit être sa « confidente ».

Une annonce qui a été grandement partagée et appréciée de nombreuses célébrités et de ses fans, mais pas tous. En effet, plusieurs jeunes filles qui rêvassaient d’un « futur » avec le chanteur se sont mises à brûler ses photos, en signe de désespoir et de tristesse face à l’annonce.

Cela dit, la mère du chanteur, la célèbre comédienne et actrice Nezha Regragui, a partagé une photo des futurs mariés, avec la mention « félicitations mon chéri. Je vous souhaite plein de bonheur. Nous sommes tellement heureux pour vous deux ».

A.O.