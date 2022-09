Mariage de Saad Lamjarred: les confessions de Nezha Regragui (Exclu)

Nezha Regragui, la mère de Saad Lamjarred, a exprimé sa joie à l’occasion du mariage de son fils avec la jeune Ghita Allaki.

Contactée par Ralia, la célèbre actrice a indiqué : «Je suis tellement heureuse, à l’instar de toute mère. Je suis si fière de Saad et Ghita. La patience est une vertu. Ghita a fait beaucoup de concessions pour nous et connait si bien Saad. Un grand amour les unit», s’est réjouie Nezha Regragui.

Et d’ajouter : «Je suis satisfaite du choix de mon fils. Ghita est issue d’une bonne famille et on la connait depuis plusieurs années».

Concernant la cérémonie du mariage, la mère de Saad a annoncé qu’une petite fête sera bientôt organisée en France. «Seules les deux familles seront présentes. Saad est une star et mérite une cérémonie digne de ce nom», a-t-elle confié.

Pour rappel, le chanteur marocain Saad Lamjarred a annoncé, samedi dernier sur son compte Instagram, s’être marié à une jeune femme dénommée Ghita.

Plus tôt dans la journée, le journaliste Ridouane Erramdani avait annoncé la nouvelle. « Aux fans de Saad Lamjarred, ne soyez pas choquées. Le chanteur va bientôt se marier. Je vous dirai après la date, le lieu du mariage et l’identité de l’heureuse élue », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

H.M.