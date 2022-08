Mariage de Grini et El Badaoui : une célèbre artiste sous le choc (PHOTO)

L’union d’Abd El Fattah Grini et Jamila El Badaoui arrive se rapproche. Les deux artistes ont été aperçus arpentant les rues de Casablanca pour les préparatifs de leur mariage.

Selon plusieurs pages people sur Instagram, les deux tourtereaux seraient en train d’étudier les détails et les préparatifs de leur heureux événement. Plusieurs célébrités marocaines et étrangères devraient prendre part à la fête, mais une personnalité ne sera pas de la partie.

En effet, la chanteuse iraquienne s’est vu refuser un visa d’entrée au Maroc. L’artiste a partagé l’information via son compte Twitter, indiquant ne pas comprendre pourquoi on lui a refusé le visa, surtout qu’elle est connue et qu’elle a reçu une invitation des concernés.

Pour rappel, les deux chanteurs ont exprimé leur volonté de procéder à un mariage 100 % marocain, comme nous l’avait confié une source bien informée auparavant. La célébration se tiendra le 22 août prochain, dans une salle de fête à Casablanca.

A.O.

كل الحب والتقدير لمملكة #المغرب الشقيقة وشعبها الحبيب… كل مافي الأمر كنت كثير حابة أزور المغرب والتقي بالمحبين ولكن لم تتاح لي الفرصة، لذلك أتمنى من الجميع عدم التجاوز بحق أي بلد وكل الحب والإحترام للجميع.. — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) August 14, 2022