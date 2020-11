L’artiste marocaine Maria Nadim a annoncé sa guérison totale du covid-19, deux semaines après avoir été contaminée.

La lauréate de « X factors » a partagé avec ses followers sur Instagram une photo du test de laboratoire attestant de sa guérison totale du virus.

Jeudi dernier, elle avait annoncé sa contamination et a appelé les Marocains, par ailleurs, à se protéger et à respecter les mesures préventives et sanitaires afin de protéger les personnes les plus âgée et vulnérables.

Rappelons que plusieurs célébrités marocaines ont contracté le covid-19. A l’instar de l’acteur Hicham El Ouali, frère de l’artiste et réalisateur, Rachid El Ouali, du chanteur Douzi, de l’actrice, présentatrice de TV et chanteuse, Fati Jamali, ainsi que de l’humoriste, Oussama Ramzi.

S.H.