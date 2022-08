Marhaba : voici les produits interdits à transporter en Espagne (PHOTO)

L’opération Marhaba 2022 touche bientôt à sa fin, marquant le retour de nombreux MRE en Europe. Toutefois, l’Espagne vient de faire une annonce qui risque de déplaire à plus d’un. Les autorités portuaires espagnoles ont ainsi publié un guide pour les voyageurs marocains, afin de leur indiquer quels produits sont autorisés à être dans leurs bagages, et ceux qui ne le sont pas.

« Nous vous rappelons que la réglementation européenne n’autorise pas l’introduction sur le territoire communautaire : de viandes, de produits laitiers ou dérivés, d’œufs, de légumes, de plantes et d’arbres », indique le Port d’Algésiras via son compte Twitter.

Dans les détails, les huiles ne doivent pas dépasser 3 litres en tout, les produits de base (pâtes, couscous, sucre, etc.) sont fixés à 2 kg. Les plantes et graines doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire.. etc. Pour rappel, l’opération Marhaba 2022 a accueilli plus de 760.000 passagers depuis son lancement en juin dernier.

A.O.

