Marhaba 2021: la RAM annonce de nouveaux vols (PHOTO)

La Royal Air Maroc a annoncé la programmation de nouveaux vols aux MRE après la saturation de plusieurs lignes en provenance de certains pays européens.

Sur Twitter, la compagnie aérienne a écrit : «Vols additionnels au départ de : Bologne, Milan, Bruxelles, Paris Roissy, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon du 15 juillet au 21 juillet et des vols retour du 12 au 18 août 2021».

La RAM avait annoncé mercredi dernier que les vols en provenance de France, d’Italie, de Belgique et des Pays-Bas sont saturés en juillet, promettant que des vols seront ajoutés dans les prochains jours.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a récemment donné ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation du retour des MRE au Maroc « à des prix abordables ».

La RAM a ainsi annoncé la mise en place d’un dispositif « exceptionnel » et « historique » pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en période d’Eté. La compagnie nationale a renforcé son programme de vols et propose des prix très accessibles aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été étudiées pour mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille.

A.K.

