Marhaba 2021: arrivée du premier bateau à Tanger Med

Le premier navire transportant des Marocains du Monde est arrivé, ce jeudi au port Tanger Med, dans le cadre de l’opération Marhaba 2021.

Le navire « Pelagos » de la compagnie maritime française « La méridionale », assure la liaison entre Marseille et le port Tanger Med passagers, une des lignes maritimes principales aux côtés de celles reliant Tanger Med à Sète (France) et Tanger Med à Gênes (Italie).

L’autorité portuaire de Tanger Med et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité ont, à cette occasion, réservé un accueil des plus chaleureux aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) arrivés à bord de ce navire, contents de regagner la mère patrie après une absence forcée d’environ une année et demie en raison de la pandémie du coronavirus.

Le responsable du pôle humanitaire et médical à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Abdellah Omar Moussa, a indiqué que le port Tanger Med accueille le premier navire en provenance de Marseille, avec à bord des MRE voulant regagner le pays pour retrouver leurs proches et la mère patrie.

« L’accueil de ces Marocains du Monde est organisé avec une parfaite coordination entre l’ensemble des partenaires et intervenants de l’opération Marhaba, notamment les autorités portuaires et locales, la sûreté nationale, la Gendarmerie royale, les éléments de la douane et les autorités sanitaires », a-t-il précisé, notant que la Fondation prépare un arsenal de mesures pour garantir le déroulement de l’opération Marhaba dans les meilleures conditions.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en exécution des Hautes Instructions Royales, s’attèle à prendre les dispositions nécessaires à bord des navires en faveur des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, afin de leur garantir les meilleures conditions de voyage, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur du port Tanger Med passagers, Kamal Lakhmas, a indiqué que l’ensemble des intervenants sont mobilisés pour accueillir les MRE dans le cadre de l’opération Marhaba 2021, faisant savoir qu’en exécution des Hautes Instructions Royales, les autorités portuaires ont renforcé le dispositif d’accueil pour les Marocains du Monde, afin d’assurer le bon déroulement de cette opération et garantir la fluidité de passage au niveau du port.

L’accueil de ce premier navire s’est déroulé en présence du coordinateur de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Mohamed El Azami, et du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki.

Plusieurs MRE arrivés à bord de ce navire ont exprimé leur joie de regagner la mère patrie après une longue absence. C’est le cas de Samira, Marocaine résidant à Paris, qui a confié avec émotion à la MAP n’avoir jamais vécu un accueil aussi chaleureux.

D’autres Marocains du Monde se sont dits reconnaissants pour les Hautes Instructions du roi Mohammed VI visant à faciliter leur retour au pays à des prix abordables, affirmant que les membres de la communauté marocaine en Europe ont accueilli ce geste royal avec un grand soulagement.

