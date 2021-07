Marchés d’équipements médicaux: le ministère sort du silence

Le ministère de la Santé a démenti, ce lundi, les informations erronées et injustes, basées sur une fuite illégale du rapport provisoire et non définitif des membres de la commission parlementaire chargée du contrôle des marchés d’acquisition d’équipements et de fournitures médicaux pour lutter contre la Covid-19.

Dans un communiqué, le ministère souligne que « certains médias de la presse écrite et électronique et certains réseaux sociaux ont véhiculé de fausses informations comprenant des accusations qui portent atteinte à la réputation des cadres et des responsables du ministère et à l’image des entreprises nationales, sur la base d’un rapport provisoire et non définitif de la commission parlementaire formée pour contrôler la gestion des marchés d’achat d’équipements et de fournitures médicaux pour faire face à la pandémie de Covid-19 ».

Le ministère dément ces informations erronées et injustes basées sur une fuite illégale et contraire aux dispositions juridiques régissant l’action des commissions d’investigation, dans le cadre de la mission de contrôle assurée par le Parlement sur l’action gouvernementale, conformément aux dispositions de la constitution et des lois organiques.

Ledit rapport, dans sa forme actuelle, n’est pas complet et demeure ainsi sans crédibilité, vidé de son contenu et loin de ses objectifs préalables, relève la même source, expliquant que la procédure de son examen et son approbation au sein de la commission parlementaire concernée n’a pas été achevée. En outre, il représente le point de vue de certains, et non pas un travail institutionnel, car il ne comprend pas la réponse du ministre de la Santé sur les remarques qu’il contient.

Le ministère tient à préciser qu’il a conclu des marchés en vertu des lois et textes organiques en vigueur et renforcé le système de contrôle interne, afin d’encadrer les facilités administratives imposées par l’état d’urgence sanitaire. Aussi, toutes les entreprises avec lesquelles le ministère a conclu des marchés sont déclarées, alors que les fournitures et équipements médicaux acquis dans le cadre des marchés Covid-19 sont enregistrés conformément aux dispositions de la loi 12-84 relative aux dispositifs médicaux.

S’agissant du nombre d’entreprises (45) figurant dans le rapport comme étant non déclarées auprès du ministère de la Santé, la même source indique que les noms de certaines entreprises figurent plus d’une fois dans la liste, ce qui montre le manque d’exactitude et que les remarques de la commission n’ont pas été présentées au ministère pour y répondre avant leur fuite.

Parmi les entreprises citées à tort, figurent des sociétés nationales leaders sur les plans national et continental, dont des entreprises qui ont signé des conventions avec les pouvoirs publics dans le cadre d’une stratégies à dimension internationale visant la réalisation de la sécurité sanitaire et la consolidation du positionnement du Royaume dans le club des pays fabricant le vaccin.

Tout en refusant le fait de porter atteinte à ses cadres et partenaires et en condamnant le dénigrement des résultats réalisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le ministère fait part de sa disposition continue à communiquer avec transparence au sujet de la gestion de la crise sanitaire.

Il appelle à observer la précision dans la diffusion des informations et arrêter de véhiculer des allégations et à conjuguer les efforts et poursuivre la mobilisation pour endiguer la pandémie et faire réussir la campagne nationale de vaccination.

I.K.