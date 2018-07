Marche de Rabat: la famille de Bouachrine y était aussi (VIDEO)

Dimanche 15 juillet, Rabat a abrité une grande marche en soutien aux détenus du Hirak du Rif. Les slogans des manifestants ont pointé les lourdes peines infligées à Zefzafi et à ses compagnons et ont exigé la levée de la “militarisation du Rif” et l’instauration d’une vraie justice sociale dans la région rifaine.

La présence des membres de la famille Zefzafi, aux côtés de ceux de Taoufik Bouachrine, directeur de publication du quotidien Akhbar Al Yaoum, a constitué l’un des temps forts de cette marche.

Les manifestants ont réclamé la relaxation de tous les détenus. Aussi bien celle des activistes du Hirak qu’en ce qui concerne “les prisonniers politiques”. De même que les banderoles et les slogans écrits exigent la libération des journalistes détenus. Parmi ceux-ci, Hamid El Mahdaoui, condamné à trois ans de prison ferme, et Taoufik Bouachrine, accusé de viols, tentatives de viol, chantage et traite d’êtres humains. Des pancartes, à l’effigie du directeur de publication et éditorialiste d’Akhbar Al Yaoum, portaient l’inscription en arabe: “Le journalisme n’est pas un crime!”.

L.A.