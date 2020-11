Maradona s’est « laissé mourir » selon son ex-agent

La légende du ballon rond, Diego Maradona, est décédé, mercredi dernier, à l’âge de 60 ans, suscitant une immense vague d’hommages. Personnalités footballistiques, politiciens, artistes… Autant de célébrités ont tenu à rendre hommage à celui qu’on considère comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. L’ami et ex-agent de Maradona, Stefano Ceci, a, de son côté, indiqué que son ami « ne voulait plus vivre » et aurait lui même choisi de « se laisser mourir ».

Dans un entretien avec Gazetta Dello Sport, Ceci a déclaré: « Diego était toujours seul. Il était las et s’est laissé mourir. Il ne voulait plus vivre. Diego a cessé d’être Diego à 15 ans. Depuis qu’il est devenu Maradona, il était seul ». Et d’ajouter : Il y a deux ans seulement, il jouait encore au foot avec des gens qui avaient 15 ou 20 ans de moins que lui ». Stefano Ceci a souligné que quelque chose a changé dans la vie de Maradona ces derniers mois. « Le chaos au sein de la famille l’empêchait de vivre en paix » a-t-il conclu.

M.F.