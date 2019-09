Manuels scolaires: le ministère rassure les Marocains

Les 8 manuels scolaires non encore disponibles sur un total de 390 livres mis en place chaque année seront sur le marché entre le 17 et 20 septembre, a assuré le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi.

Amzazi, qui était vendredi l’invité de l’émission Inter Matin présentée par M’hamed El Bhiri et diffusée sur Chaîne inter, a précisé que sur un total de 390 manuels scolaires, 341 ont été sur le marché depuis juin dernier, 24 autres dès le 3 septembre et 13 autres depuis jeudi.

Interrogé sur le retard dans la livraison des manuels scolaires, le ministre a expliqué que seuls 8 manuels ne sont pas disponibles actuellement et qu’ils seront sur le marché entre le 17 et 20 septembre.

Pour les manuels scolaires qui ne sont pas encore disponibles, il y a leurs équivalents sur le marché, a-t-il fait savoir.

