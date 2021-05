Mansour Badri: « Les réactions attristées des téléspectateurs de la mort de Tayeb m’ont ému » (VIDEO)

Il est indéniable que les téléspectateurs de la chaîne nationale Al Oula ont vite eu les yeux de Chimène, dès le premier épisode, pour la série ramadanesque « Bnat El assass » (Les filles du gardien)! Mise en scène par Driss Roukh, elle réunit, en 30 épisodes de 52 minutes chacun, des artistes confirmés et adulés du public marocain.

Ainsi, font partie de la distribution, Mouna Fettou, Dounia Boutazout, Aziz Hattab et Souad Khouyi. L’acteur talentueux, Mansour Badri, lui, y joue le rôle de » Azizi Tayeb », mais le scénario a voulu que le personnage décède lors de l’épisode du jeudi 29 avril!

Le décès de « Azizi Tayeb » a suscité polémique, émotion, voire des larmes de compassion, des téléspectateurs. Et la Toile n’a pas manqué d’y aller avec de nombreux commentaires à ce sujet. Par conséquent, Le Site info a tenu à avoir un entretien avec Mansour Badri afin d’avoir ses impressions sur « sa mort », plutôt sur celle du personnage qu’il incarne brillamment dans « Bnat El Assass ».

Badri nous a révélé qu’il n’a pas encore eu l’occasion de voir cet épisode qui signe la fin dramatique de son personnage. De surcroît, l’acteur a précisé qu’il n’a pas encore visionné aucun des épisodes déjà diffusés par la chaîne de la rue Brihi. Cependant, il a reçu les différents échos concernant la scène du décès de « Azizi Tayeb », via de nombreuses communications téléphoniques, ainsi que de plusieurs SMS. Tout cela l’a fortement ému, l’a effrayé même, et il a dû mettre son téléphone portable aux abonnés absents, tout en présentant ses excuses aux personnes qui ont essayé vainement de le contacter. L’artiste a toutefois promis de leur répondre, mais pas pour l’instant, tant son émotion est grande concernant les réactions de ses fans et followers.

Notre interlocuteur a également expliqué le succès qu’a eu le personnage de « Azizi Tayeb » dans la série « Bnat El Assass » et l’émotion suscitée par son décès, en précisant que l’œuvre télévisuelle réserve aux téléspectateurs d’autres surprises, d’autres coups de théâtre et d’autres évènements passionnants dans les épisodes qui vont suivre.

Concernant la vidéo de la scène où il se déhanchait en esquissant des pas de danse, dans une salle de sport, scène qui en a « choqué » d’aucuns sur les réseaux sociaux, mais qui a aussi fait des émules parmi d’autres, Mansour Badri la considère comme « un tribut à payer », dû à la célébrité dont il jouit récemment en tant qu’artiste. Il a aussi précisé qu’il a lui-même publié la vidéo polémique afin de donner plus de précisions sur ce qu’est le personnage qu’il incarne. Ceci, en insistant sur la grande différence entre « Azizi Tayeb » aux comportements loufoques et l’acteur et l’homme Mansour Badri, connu par son sérieux et son caractère posé.

Dans ce passionnant entretien, l’artiste a sous-entendu, entre autres informations et nouveautés, la possibilité de son retour dans « Bnat El Assass ». Attendons-nous donc à d’autres surprises lors des prochains épisodes de cette série qui a réussi à reconcilier des millions de téléspectateurs avec des œuvres marocaines de qualité, eux qui boudaient, à raison, de nombreuses mièvreries ramadanesques, sans âme ni consistance artistiques. De vrais fours retentissants et à répétition qui ont fait zapper de nombreux Marocains vers des chaînes satellitaires arabes ou européennes.

Alors, une fois n’est pas coutume, ne gâchons pas notre plaisir d’apprécier l’une parmi les œuvres intéressantes du cru de ce mois sacré de Ramadan 2021!

Larbi Alaoui et Hind Mounir