Manque de pluies: les prix des fruits et légumes continuent de flamber

Les précipitations accusent un véritable retard au Maroc. Cette situation se répercute directement sur le prix des fruits et légumes dans les marchés du Royaume, au moment où le pouvoir d’achat ne suit pas.

Le Site info a effectué un tour dans certains marchés, où nous avons pu constater que le prix des légumes a connu une hausse en général. Les pommes de terre sont actuellement à 7 dh/kg, les oignons à 9 dh, 8 dh pour ce qui est des poivrons et aubergines, les petits pois à 13dh, alors que les carottes et les navets sont à 5 et 6 dirhams.

Interrogé sur cette situation, un professionnel nous a indiqué que certains citoyens ne peuvent plus acheter de légumes à ce stade. Le manque de pluies et la baisse du niveau d’eau dans les barrages ont grandement impacté l’activité agricole du Royaume. De plus, le manque de contrôle au niveau de certains marchés a poussé des marchands à appliquer des marges de bénéfices assez conséquentes, ce qui n’arrange en rien les choses.

