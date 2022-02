Manque de pluie: le roi Mohammed VI reçoit Aziz Akhannouch

Le roi Mohammed VI a reçu, ce mercredi à la résidence royale de Bouznika, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, annonce un communiqué du Cabinet royal. Lors de cette audience, le Souverain a donné ses instructions pour mettre en oeuvre un programme gouvernemental visant à réduire les effets du déficit pluviométrique sur le monde rural.

Voici l’intégralité du communiqué:

« SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a reçu, mercredi à la résidence royale à Bouznika, le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki.

Cette audience s’inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude royale dont SM le Roi entoure la population du monde rural et toutes les composantes du secteur agricole, notamment au moment où la saison agricole connaît un grand déficit pluviométrique. La moyenne nationale des précipitations a atteint à ce jour 75 mm, enregistrant ainsi un déficit de 64% en comparaison avec une saison normale. Cette situation climatique et hydrique impacte négativement le déroulement de la campagne agricole, particulièrement les cultures d’automne et la disponibilité des pâturages.

A cette occasion, le Souverain a souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour faire face à l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture, dans l’espoir que Dieu répande sa miséricorde sur notre pays et le comble de pluies bénéfiques.

En Exécution des Hautes Orientations Royales proactives à ce sujet, le programme exceptionnel élaboré par le gouvernement vise à atténuer les effets du retard des précipitations, à alléger l’impact sur l’activité agricole et à fournir l’aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés.

Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue par un montant de 3 milliards de dirhams à ce programme, qui nécessitera une enveloppe financière globale estimée à 10 milliards de dirhams.

Ce programme s’articule autour de trois principaux axes :

– Le premier axe porte sur la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux ;

– Le deuxième axe vise l’assurance agricole ;

– Le troisième axe a trait à l’allégement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d’approvisionnement du marché national en blé et en fourrages, outre le financement des investissements innovants dans le domaine de l’irrigation ».