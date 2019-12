Manifestations près de Rabat pour des logements décents

Pendant presque sept jours successifs, des dizaines de citoyens se sont rassemblés devant le pachalik de Aïn Atig, petite ville de la préfecture de Skhirat-Témara, Région de Rabat-Salé-Kénitra.

Les revendications de ces citoyens est d’avoir droit à des logements décents et de ne plus croupir, leurs enfants et eux, dans des bidonvilles insalubres. Dans une déclaration à Le Site info, l’un des plaignants affirme que “seul le Bon Dieu sait combien notre cas est désespéré et que les conditions que nous vivons sont inhumaines”.

Et de préciser que presque 4o personnes ont organisé, pendant toute une semaine, des sit-in devant le pachalik de Aïn Atig, après avoir constaté qu’elles ont été privées de bénéficier du Programme national de lutte contre l’habitat insalubre, de la préfecture Skhirat-Témara.

Notre interlocuteur a aussi déploré qu’aucune partie prenante n’ait interagi aux doléances des habitants, dont les dossiers croupissent dans des placards dans on ne sait quelle administration. De plus, l’opération consistant à faire bénéficier les postulants de logements décents a connu, selon lui, “certaines entraves et doutes”.

Ben Brahim