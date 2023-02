Manifestations en France: l’ONDA fait une annonce importante (PHOTO)

L’office national des aéroports (ONDA) a lancé un appel aux Marocains en provenance ou à destination de France.

« En raison du mouvement social en France prévu du 06 février à 17h au 08 février 2023 à 6h00, nous invitons les voyageurs à destination et en provenance de la France à vérifier le statut de leurs vols auprès de leurs compagnies aériennes avant de se rendre à l’aéroport », a indiqué l’ONDA sur son compte Twitter.

Rappelons que les principaux syndicats français vont descendre dans la rue à nouveau, mardi, pour une 3ème journée de grèves et de mobilisation contre le projet controversé de réforme des retraites, dont l’examen débute ce lundi à l’Assemblée nationale.

Cette nouvelle journée de contestation intervient après celles du 19 et du 31 janvier. Lors de la deuxième journée de mobilisation et de grèves contre cette réforme, la police a chiffré à quelque 1,27 million de manifestants, dont 87.000 à Paris, alors que les syndicats ont avancé des chiffres beaucoup plus importants avec au moins 2,5 millions de personnes dans la rue (500.000 dans la capitale).

H.M