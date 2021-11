Manifestations des anti-pass: Don Bigg n’a pas mâché ses mots (PHOTO)

Le rappeur marocain Don Bigg, de son vrai nom Taoufik Hazeb, n’a pas mâché ses mots quant à sa réponse au ministre de la la Santé et de la Protection sociale, à propos des manifestations des anti-pass.

En effet, Khalid Ait Taleb, lors de la session des questions orales, à, la Chambre des conseillers, a affirmé avec force qu’il n’était pas question de revenir sur l’imposition du pass vaccinal pour l’accès aux administrations et aux lieux publics. « Je ne permettrai pas à une minorité d’imposer son point de vue à la majorité! », a martelé le ministre.

Et c’est via le réseau social Instagram que Don Bigg a choisi de répondre à Ait Taleb. « Ce monsieur a besoin qu’on lui apprenne comment parler avec diplomatie et comment se respecter et respecter le peuple de la minorité ou de la majorité. Nous ne sommes pas dans une salle de classe que vous avez héritée et vous n’avez pas à imposer votre avis. La politesse dans un dialogue doit être une vertu chez les hommes politiques », a écrit le rappeur marocain.

Celui-ci a enfoncé le clou dans une autre story où il a reproché au ministre son attitude pour le moins provocatrice et puérile. « Vous avez un portefeuille ministériel, mais vous n’avez pas le respect des Marocains. Et merci », a ajouté Don Bigg à l’adresse de Khalid Ait Taleb.

L.A.