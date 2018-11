Manifestations contre le GMT+1: plusieurs élèves arrêtés à Sraghna

Suite aux manifestations tenues par des élèves de plusieurs villes du Maroc pour protester contre le maintien de l’heure d’été et les changements des horaires scolaires, quatre mineurs, arrêtés en début de semaine, ont été déférés devant le juge chargé des affaires des mineurs au tribunal de première instance de Kalaât Sraghna.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause, poursuivis en état de liberté provisoire, se sont présentés mercredi 14 novembre au tribunal accompagnés de leurs parents. Ils sont poursuivis pour destruction de biens publics et participation à une manifestation non autorisée.

La même source a ajouté que le juge a fixé la date du 28 novembre pour trancher dans cette affaire.

R.T.