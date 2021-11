Manifestations à Rabat, Casablanca, Marrakech… Les anti-pass ne décolèrent pas (VIDEOS)

Des centaines de Marocains, dans différentes villes du Royaume, ont manifesté dimanche contre l’imposition du pass vaccinal pour accéder aux lieux publics.

A Rabat, Casablanca, Marrakech ou encore Tanger, les protestataires ont investi la rue et appelé le gouvernement à annuler cette décision qui, selon eux, portent atteinte à leur liberté. «A bas le pass», «Les Marocains refusent cette nouvelle décision», ont scandé les manifestants.

A Marrakech, des interpellations ont même été enregistrées, d’après les données de Le Site info. En parallèle, plusieurs manifestations ont été dispersées par les autorités dans de nombreuses villes du Maroc.

Pour rappel, le gouvernement a décidé d’adopter une nouvelle approche préventive basée sur le “pass vaccinal” en tant que document agréé par les autorités sanitaires et ce, conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures, précise le communiqué du gouvernement, concernent l’autorisation des personnes à se déplacer entre les préfectures et les provinces, à travers les moyens de transport privés ou publics, à condition de présenter exclusivement le “pass vaccinal”, l’adoption de ce “pass” comme document de voyage à l’étranger et l’annulation de l’autorisation de déplacement délivrée par les autorités locales compétentes.

Les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le “pass vaccinal” pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, ajoute la même source, indiquant qu’il est nécessaire de présenter ce “pass” pour accéder aussi aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams.

