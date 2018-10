Manif’ de soutien au conducteur du train de Bouknadel (PHOTOS)

Un rassemblement a eu lieu devant le Tribunal de Première Instance de Salé en solidarité avec le conducteur du train de Bouknadel, afin d’exiger sa libération “en attendant la révélation de la vérité”. Poursuivi pour homicide et blessures involontaires, à la suite de la tragédie ayant entraîné la mort de 7 personnes et en blessant 125 autres, il comparaissait ce mardi au Palais de justice de Salé.

“L’épouse et les enfants du conducteur se sont rendus dans la salle d’audience et ont participé à l’élan de solidarité, auquel volontaires, amis et citoyens ont participé. La foule présente a exigé qu’il soit jugé en état de liberté pour que vérité soit faite et a appelé à traduire en justice les “vrais” responsables de cette tragédie”, a indiqué une proche du conducteur à Le Site Info.

Et d’ajouter: “Nous nous réunissons aujourd’hui pour exiger l’innocence du conducteur, qui a été arrêté de manière injuste et agressive pour une tragédie dont il n’a jamais été responsable”. Cette même source a confirmé que le tribunal examinerait la demande de libération du conducteur arrêté la veille de mardi, dans l’attente de l’achèvement de l’enquête.

Dans ce contexte, le président de la Cour a décidé d’empêcher l’entrée des caméras et des photographes dans la salle d’audience, tout en permettant aux journalistes d’y entrer.

M.J.K.

