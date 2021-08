Manar Slimi annonce sa contamination au Covid-19

Abderrahim Manar Slimi, plus connu sous le nom de Manar Slimi, a annoncé, mercredi soir, 4 août courant, avoir contracté le coronavirus. Le professeur universitaire et politologue aux analyses pointues et ciblées, dans une langue claire et comprise de tous, dans ses interventions télévisuelles ou via sa chaîne YouTube, a révélé à ses fans et followers sa contamination, dans une publication sur sa page officielle Facebook.

« Chères soeurs et chers frères! Je vous salue toutes et tous et je vous annonce que je serai dans l’obligation de m’absenter, aussi bien de la chaîne YouTube que de Facebook et des chaînes de télévision, suite à ma condamnation au coronavirus, d’après le diagnostic de mon médecin traitant, aujourd’hui », a écrit Manar Slimi.

Le professeur universitaire et célèbre analyste politique a aussi souligné que le médecin qu’il remercie vivement, lui a prescrit de suivre le protocole sanitaire préconisé par le ministère de la Santé et cesser toute activité pendant deux semaines. « Si, entre-temps, il est écrit que je reste en vie! », a ajouté Manar Slimani, tout en souhaitant à tous que Dieu leur préserve leur santé.

A son tour, Le Site info souhaite longue vie à Manar Slimani, qui est également président du Centre atlantique des études stratégiques, et lui présente ses voeux de prompte guérison et une une bonne convalescence, afin qu’il puisse reprendre, le pus vite possible, ses activités professionnelles à l’Université Mohammed V et ses interventions judicieuses à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Larbi Alaoui