« Manar », la célèbre héroïne de « Samhini », a eu une pensée pour le Maroc (PHOTO)

L’héroïne de la célèbre série turque, doublée en darija marocain sous le titre » Samihni » (Pardonne-moi!) se rappelle au souvenir du Maroc.

En effet, l’actrice Gaye Turgut Evin, qui interprète le personnage de « Manar », a publié une photo, via son compte où on la voit poser devant la mosquée Hassan II, de Casablanca. Cliché datant de la dernière visite que l’artiste turque a effectuée au Maroc.

Dans une publication accompagnant la photo où elle porte des habits traditionnels, Gaye Turgut Evin a exprimé ses sentiments envers le Royaume et sa nostalgie de celui-ci. Et elle a écrit, en arabe: » Tu me manques beaucoup et je t’aime très fort! ».

De bien entendu, ladite photo a suscité l’admiration du public de l’actrice, particulièrement celle des téléspectateurs marocains fans de » Manar »qui, à leur tour, lui ont exprimé leur amour: Parmi les commentaires des fans et followers marocains, certains sont libellées ainsi en arabe.: » Bienvenue, chère soeur Manar: », ou encore « Tu nous manques beaucoup aussi ».

D’autres commentaires , exprimant les mêmes sentiments vis-à-vis de Gaye Turgut Evin ont été rédigés en langue turque.

L.A.