Manal Benchlikha au coeur d’une polémique (PHOTO)

Jeudi, la chanteuse Manal Benchlikha a suscité une large polémique sur les réseaux sociaux, après avoir publié des photos d’elle en compagnie de son mari sur Instagram.

Manal a été critiquée par les internautes, à cause d’une photo sur laquelle elle embrasse son époux. Un cliché qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

«Sommes-nous au Maroc ?», lit-on dans un commentaire. «C’est honteux ! Faites la différence entre les libertés individuelles et l’exhibitionnisme», lance une internaute. «Vous êtes suivis par des jeunes et des personnes âgées. Un peu de respect et de décence», ajoute une autre.

Rappelons que la jeune chanteuse marrakchie vient de sortir son nouvel album « 360 ».

I.A