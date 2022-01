Malgré la suspension des vols, des entreprises privées rapatrient des Marocains à des prix exorbitants

« L’occasion fait le larron », dit le dicton! Et la suspension des vols par les autorités, à cause du variant Omicron, n’a pas empêché certains spéculateurs cupides à profiter de l’occasion pour se remplir les poches.

Ainsi, des entreprises privées se chargent de rapatrier des citoyens bloqués à l’étranger. Ces derniers paient rubis sur l’ongle pour pouvoir rentrer au pays à bord d’avions privés loués par lesdites entreprises, selon un voyageur marocain bloqué en France. Chacun de ces avions transporte huit (8) personnes et le vol rapporte plus 80.000 DH à l’entreprise, au départ de l’aéroport de Malaga (Espagne) à destination de Casablanca.

La même source révèle que ces entreprises ont recours à des groupes créés sur les réseaux sociaux et, en particulier, via WhatsApp, pour « recruter » les potentiels voyageurs marocains et les convaincre de payer le prix fort pour être rapatriés. De prime abord, précise notre source, les concernés ont cru à une sorte d’escroquerie qui commencera par une première avance du prix exigé. Cependant, ils ont fini par savoir que le rapatriement de cette façon est possible et ont été convaincus de la chose par des enregistrements vidéos et des documents reçus, prouvant que le rapatriement est bel et bien vrai.

Afin d’en avoir le coeur net sur cette enfreinte à la suspension des vols, décidée par les autorités compétentes, Le Site info a tenté de joindre l’entreprise dont le nom figure sur les documents parvenus aux Marocains bloqués à l’étranger. Et effectivement, on nous a répondu, mais tout en refusant de nous donner des explications et en raccrochant vite fait.

L.A.