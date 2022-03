Malgré la fin d’Omicron, des experts marocains alertent sur l’éventualité de nouvelles vagues

Malgré le fait que l’on ait annoncé la fin de la vague du variant Omicron, des experts et des responsables du ministère de la Santé et de la Protection sociale préviennent sur l’éventualité de l’apparition de nouvelles vagues de la covid-19.

Cette éventualité est due au relâchement constatée chez de nombreux citoyens concernant le respect des mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes, dont le port obligatoire du masque de protection et la distanciation physique, expliquent ces experts.

Et c’est ce non-respect des restrictions qui fait craindre une nouvelle détérioration de la situation épidémiologique au Maroc et qui a incité les experts à tirer la sonnette d’alarme. Dans ce cadre, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a également émis ses craintes quant à l’apparition éventuelle de nouvelles souches du coronavirus.

En effet, dans une déclaration à Le Site info, Pr Moulay Mustapha Ennaji a confirmé ses craintes en soulignant qu’à chaque fois qu’il y a un relâchement de la part des citoyens, « le virus peut nous surprendre ». Et de préciser que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé la fin de la vague du variant Omicron, « mais pas celle de la pandémie ». Ce qui signifie que le virus est toujours présent parmi nous, à prévenu Pr Ennaji.

Pour sa part, le Coordonnateur du Centre national des opérations d’urgences de santé publique, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, prévoit l’apparition éventuelle de nouvelles vagues de coronavirus car la fin du variant Omicron ne signifie nullement celle de la pandémie.

Lors de l’émission de la chaîne nationale 2M, « Ma3a Erramdani » (Avec Erramdani), Dr Mouad Mrabet avait tenu à souligner qu’il n’était pas dans son intention de semer panique et frayeur, loin de là, mais qu’il appelait les citoyens à plus de vigilance et au respect de toutes les mesures restrictives.

L’invité de Ridouane Erramdani avait toutefois tempéré ses propos en affirmant que la situation sanitaire au Maroc est très rassurante et c’est pour cette raison qu’il faut savoir la préserver, dans la crainte de voir apparaître d’autres vagues de la covid-19.

L.A.