Malade, l’acteur Mustapha Tah-Tah lance un appel de détresse (VIDEO)

Le comédien Mustapha Tah-Tah vit une situation critique, aussi bien physique que morale. Son état de santé ainsi que son psychique suscitent beaucoup d’inquiétude. Mais, hélas, pas pour tout le monde et, particulièrement pas pour ses pairs!

Dans une déclaration à Le Site info, l’acteur a révélé qu’il vit des circonstances pénibles et difficiles et que la seule assistance pécuniaire dont il bénéficie, dans cette situation critique, est celle de sa fille et de son gendre. Sans oublier également le soutien solidaire de quelques amis marrakchis.

Cependant, Mustapha Tah-Tah déplore que cette assistance et ce soutien ne soient que « protocolaires », selon son expression désabusée. Il n’a pas manqué non plus d’exprimer son désappointement quant à des collègues qui ne demandent pas de ses nouvelles, ni le pressentent pour participer à leurs oeuvres, tout en s’interrogeant amèrement sur les raisons profondes de leur indifférence à son égard.

De même que l’acteur a révélé que son collègue et concitoyen, l’acteur et producteur Abdellah Ferkouss, ne le sollicite pas car, selon ses dires, craignant sa concurrence il lui a conseillé de s’éloigner de domaine artistique et de se diriger plutôt vers le commerce et les affaires.

En conclusion, l’artiste a tenu à exprimer ses remerciements à son public et à ses amis d’enfance du quartier, qui n’hésitent pas à demander de ses nouvelles et de s’enquérir régulièrement de son état de santé.

L.A.