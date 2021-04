Malade il y a quelques jours, El Othmani se porte beaucoup mieux

Après une semaine de maladie, le chef de gouvernement se sent beaucoup et son état de santé est stable, selon une source concordante de Le Site info.

Saâeddine El Othmani a même pu reprendre ses activités au sein de l’Exécutif et tient à être au courant des développements de la situation épidémiologique aux quatre coins du Royaume, a précisé la même source. Il est même intervenu ce lundi devant le Parlement, afin de réponde aux interrogations et inquiétudes des citoyens concernant ladite situation, surtout après l’apparition, au Maroc, de nouvelles souches du coronavirus. Comme le chef de gouvernement a aussi apporté des éclaircissements sur les mesures que les autorités ont prévu concernant le mois sacré de Ramadan et ce, lors de cette session ayant réuni les deux Chambres du Parlement.

Pour rappel, El Othmani a été malade pendant quelques jours où il a dû suspendre toute activité gouvernementale et partisane. Il a également annoncé que son état de santé avait pour cause un rhume et une sinusite. Et via sa page officielle Facebook, le chef de gouvernement et patron du parti islamiste a voulu rassurer tous ceux qui se sont inquiétés sur son état de santé et à les remercier pour leur sollicitude.

« Je suis vraiment malade mais mon état de santé n’est pas préoccupant. Toutefois, il m’a obligé à suspendre mes activités officielles et à reporter certains rendez-vous.. Je remercie toutes les personnes qui ont demandé de mes nouvelles et je tiens à les rassurer (…) », avait écrit El Othmani, mardi 6 avril.

De même que le chef de gouvernement a surtout tenu à présenter ses vifs remerciements « à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, pour Sa généreuse bienveillance de s’enquérir sur mon état de santé ».

A.Z.