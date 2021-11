Maisons des jeunes: ce que promet Mehdi Bensaid

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné, ce mardi à Rabat, l’importance des Maisons des jeunes en tant qu’espaces culturels et artistiques prioritaires.

La jeunesse marocaine a aujourd’hui besoin de ces espaces culturels, artistiques et récréatifs, qui ne sont guère des espaces complémentaires inutiles, mais plutôt une question prioritaire, aux yeux du ministère de tutelle, a indiqué Bensaid en réponse à une question centrale au sujet de la Stratégie d’activation et de réhabilitation du rôle des Maisons des jeunes » lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des Conseillers.

Le ministre a, en outre, indiqué que son département entend préparer un décret spécifique portant organisation des Maisons des jeunes, proposer une nouvelle gamme de services adaptée aux besoins des jeunes et préparer un cadre réglementaire pour l’unification des critères techniques, pédagogiques et de fonctionnement pour ces établissements.

Le ministère, a-t-il ajouté, œuvre à l’élaboration d’un plan directeur de mobilisation visant la création de nouvelles institutions, la réhabilitation et l’équipement de celles existantes et la mise en place d’une application qui répond aux attentes des jeunes marocains en matière d’accès à l’information institutionnelle et aux services publics.

Dans le même ordre d’idées, Bensaid a indiqué que 463 maisons des jeunes ont été connectées à Internet, notant que le Maroc compte 464 maisons des jeunes, dont 367 en milieu urbain (57%) et 279 dans le monde rural (43%).

Le ministre a en outre relevé que le département de tutelle s’attèle à l’élaboration de programmes ambitieux dans tous les domaines culturels et artistiques aux fins de découvrir les talents et d’offrir de nouvelles perspectives et opportunités professionnelles aux jeunes porteurs de projets, à travers la facilitation des démarches et un accompagnement.

Et de préciser que le ministère entend aussi ouvrir ces établissements au plus grand nombre de jeunes dans toutes les régions, favorisant ainsi le brassage des différentes classes sociales et la création de bibliothèques et de salles de cinéma dans plusieurs maisons des jeunes afin d’encourager la lecture et l’art et mettre à la disposition des jeunes des espaces pour améliorer leurs compétences.

La mise en œuvre de ce chantier concerne aussi bien le ministère que les différents départements gouvernementaux, a fait savoir Bensaid, notant que son département diversifiera ses partenaires à travers l’ouverture des canaux de communication avec les régions et les communes en vue d’une convergence de vues et d’objectifs.

Le ministère s’ouvrira également sur la société civile, a ajouté le ministre, rappelant, dans ce sens, qu’il a tenu plusieurs rencontres avec des associations dont l’expérience pourrait être mise à contribution pour améliorer les prestations des maisons des jeunes et élargir la catégorie des bénéficiaires.

La mise en œuvre de ce chantier nécessite, selon le ministre, « l’implication des syndicats, qui figurent parmi les premiers acteurs que j’ai rencontrés en vue d’examiner la situation des fonctionnaires, leur formation et les obstacles auxquels ils sont confrontés dans ces espaces, tout en repensant les horaires administratifs au sein de ces établissements », a-t-il dit, soulignant l’impératif de l’implication du secteur privé dans les initiatives sociales qui ciblent les jeunes et cherchent à promouvoir la culture et l’art au Maroc.

BO