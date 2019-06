Mais qui en veut aux établissements scolaires de Taourirt?

Le directeur régional du ministère de l’Education nationale, à Taourirt, dénonce vivement le vandalisme et le cambriolage ayant visé de nombreux établissements scolaires.

Dans un communiqué, dont Le Site Info détient copie, le responsable du MEN se dit attristé que de tels actes répressibles aient pu se produire. “Deux semaines à peine après le vol perpétré au lycée qualifiant Al Fath, c’est au tour du collège Oued Za de subir le même vandalisme et détérioration de matériel, le deuxième jour de l’Aïd”, regrette-t-il.

Chacun des établissements est normalement surveillé de jour et de nuit, mais les agents de sécurité n’étaient pas sur les lieux au moment où ont eu lieu les deux cambriolages. Absences inexpliquées, ce qui incite le directeur régional à pointer l’agence de sécurité chargée de la surveillance.

Pendant que les travaux de réparation des dégâts subis ont été entamés jeudi, le responsable du MEN a émis son souhait que de tels actes de vol et de dégradation ne puissent plus se reproduire et entacher ainsi l’image des établissements scolaires.

Ben Brahim