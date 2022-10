Mais que se passe-t-il entre Dounia Batma et Mohamed Al Turk ?

Des rumeurs persistantes se sont répandues comme une traînée de poudre, sur les réseaux sociaux, concernant la plainte déposée en justice par la chanteuse Dounia Batma contre son mari et père de leurs deux filles.

Et le Bahreïni, Mohamed Al Turk, est sorti de son silence, mardi 11 octobre courant, afin d’expliquer ce qu’il en est vraiment des rumeurs, attribuées à son épouse, l’accusant de violence conjugale, d’abus de confiance et de chantage.

Ainsi, c’est via le compte officiel de sa société de production sur Instagram que le mari de Dounia Batma a choisi de répondre à ces rumeurs et accusations.

Dans une story, Mohamed Al Turk a balayé d’un revers de main toutes ces rumeurs en écrivant: « Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux est faux et sans nul fondement. Je connais mon épouse depuis onze ans et elle na pas déposé plainte ou franchi un tel pas car de tels actes ne font pas partie de ses qualités morales et de son éducation ». Et d’ajouter: « Ma femme est en voyage, très loin. Et j’attends son retour. Je continuerai à l’attendre car nous nous sommes promis de ne jamais nous quitter! ».

A noter qu’en plus de la plainte évoquée par les réseaux sociaux, ces derniers ont également souligné que Mohamed Al Turk a été convoqué par la Police judiciaire de Marrakech. Information confirmée par une source concordante de Le Sire info qui a bel et bien précisé que le mari de la chanteuse a été entendu, mardi 11 octobre par la PJ, avant d’avoir été laissé libre de ses mouvements.

De son côté, Dounia Batma a préféré garder le silence et n’a pas commenté lesdites rumeurs, ni confirmé ou infirmé ce qu’il en est vraiment.

M.R.