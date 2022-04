Mais que fait Saad Lamjarred avec Elissa ? (PHOTO)

Le journaliste libanais Elie Merheb a annoncé que la chanteuse libanaise Elissa sortira une chanson en featuring avec le chanteur marocain Saad Lamjarred.

Sur son compte twitter, le journaliste a publié une photo réunissant Elissa et Lamjarred, soulignant que les deux stars du monde arabe travaillent discrètement sur ce projet. « La nouvelle a été confirmée. Un duo réunira Elissa et Saad Lamjarred et sortira après l’Aïd Al-Fitr », a-t-il écrit.

Notons que la star libanaise avait annoncé, lors d’une apparition télévisée, qu’elle prépare la première chanson de son nouvel album, qui la réunira à un artiste marocain dont le nom n’a pas été dévoilé.

Pour sa part, Lamjarred a lancé dernièrement sa dernière chanson à caractère religieux « Altawbah », qui a dépassé les 2 millions de vues en moins d’une semaine.

M.F.