Mais où est donc passé l’ambassadeur US au Maroc?

Il y a exactement un an, Donald Trump nommait David T.Fischer à la tête de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc. Un poste resté vacant pendant plusieurs mois après le départ de Dwight Bush en janvier 2017. Rien d’anormal jusqu’ici, sauf qu’à ce jour, Fischer n’a toujours pas rejoint son poste.

Selon l’hebdomadaire arabophone Al Ayam, Rabat avait émis des réserves sur la nomination de Fischer comme ambassadeur des USA au Maroc, ce qui a retardé sa prise de fonction.

Toujours selon le journal, le nouvel ambassadeur US est attendu dans les prochaines semaines au Maroc, soit avant la fin de l’année en cours. Le diplomate devrait encore effectuer quelques démarches administratives pour rejoindre son poste, précise le média.

La nomination de Fischer avait été perçue par certains observateurs comme un message implicite de Trump au Maroc après le soutien financier qu’aurait reçu Hillary Clinton de la part du Royaume, note Al Ayam. Fischer ayant été l’un des plus grands contributeurs financiers de la campagne présidentielle de Trump.

Originaire du Michigan, David T.Fischer est le PDG de The Suburban Collection, l’un des plus importants groupes de concessionnaires automobiles privés aux États-Unis. Fischer est également PDG d’une grande société américaine de construction Walbridge Aldinger Co.

Il est également connu comme étant une personne qui aide les associations de bienfaisance. Il a rejoint les conseils d’administration de nombreuses institutions et fondations universitaires.

K.Z. et S.L.