Mairie de Rabat: voici les présidents des commissions permanentes

Le conseil communal de la ville de Rabat a élu, ce jeudi au cours d’une session extraordinaire, les présidents et vice-présidents de ses commissions permanentes, en plus des délégués à l’Etablissement intercommunal « Al Assima ».

Ainsi, Abderrahman Bouloud (MP) et Younes Ouislane (RNI) ont été élus respectivement président et vice-président de la commission des finances, tandis que Bassima Tarhi (PAM) a été portée à la tête de la Commission des services publics et prestations de services avec comme vice-présidente Fatima Chofani (PAM), indique un communiqué du conseil.

Quant à la présidence de la commission des affaires économiques, du développement et de la coopération, elle a été confiée à Rahma Ouazzani (PI) qui aura comme vice-présidente Mounia Benhsaine (RNI).

En outre, Khalid Arsalane (UC) a été élu à la présidence de la commission des affaires culturelles et sportives et Halima Belmaalem (RNI) à la vice-présidence de cette commission.

La commission chargée de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire sera chapeautée par Rachid Sorori (RNI) avec Hassania El Ghayich (RNI) en tant que vice-présidente.

Par ailleurs, Kamal Amrani, Mounia Benhsaine, Abdelilah Bouzidi, Aziz Loumayni et Jalal Kaddouri ont été élus délégués représentant le Conseil à l’Etablissement intercommunal « Al Assima ».

Présidée par la présidente du Conseil Asmaa Rhlalou, cette session extraordinaire a été marquée par des débats portant sur des aspects organisationnels dans une ambiance empreinte des valeurs démocratiques et du respect règlement intérieur, conclut le conseil.

JC